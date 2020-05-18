Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке, следователи завели дело, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 16 мая 28-летний мужчина вернулся с работы и нашел своего сына в детской кроватке без признаков жизни. Матери мальчика в квартире в этот момент не было.
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девятимесячного мальчика (п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии".
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