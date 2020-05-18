Более 380 миллионов рублей направили на выплаты подмосковным медикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что за последние выходные региональным медикам перечислили 387 миллионов рублей в качестве президентской доплаты. Об этом сообщил телеканал Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что за последние выходные региональным медикам перечислили 387 миллионов рублей в качестве президентской доплаты. Об этом сообщил телеканал "360"

"Средства граждане увидели уже вчера поздно вечером или увидят сегодня в течение дня", – отметила министр.

Она добавила, что сегодня еще 163,4 миллиона рублей перевели сотрудникам скорой помощи, красногорской больнице №1 и дмитровской больнице.

Глава региона Андрей Воробьев заметил, что области нужна специальная комиссия, которая будет следить за доплатами медикам. Отмечается, что этот вопрос должны контролировать и главы муниципалитетов вместе с главврачами медучреждений.

"Если где-то в поликлиническом звене ошибки или недочеты, то для этого есть главный врач, есть телефон минздрава, куда можно совершенно спокойно позвонить и свою жалобу, свои сомнения по количеству, объему полученных денег уточнить", – указал Воробьев.