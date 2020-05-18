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Новости Подмосковья
2020-05-18T19:07
https://ria.ru/20200518/1571638804.html
Более 380 миллионов рублей направили на выплаты подмосковным медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

Более 380 миллионов рублей направили на выплаты подмосковным медикам

19:07 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала, что за последние выходные региональным медикам перечислили 387 миллионов рублей в качестве президентской доплаты. Об этом сообщил телеканал "360".
"Средства граждане увидели уже вчера поздно вечером или увидят сегодня в течение дня", – отметила министр.
Она добавила, что сегодня еще 163,4 миллиона рублей перевели сотрудникам скорой помощи, красногорской больнице №1 и дмитровской больнице.
Глава региона Андрей Воробьев заметил, что области нужна специальная комиссия, которая будет следить за доплатами медикам. Отмечается, что этот вопрос должны контролировать и главы муниципалитетов вместе с главврачами медучреждений. 
"Если где-то в поликлиническом звене ошибки или недочеты, то для этого есть главный врач, есть телефон минздрава, куда можно совершенно спокойно позвонить и свою жалобу, свои сомнения по количеству, объему полученных денег уточнить", – указал Воробьев.
Всего же на выплаты медикам предусмотрено 5,27 миллиарда рублей. Из них 1,93 — из федерального бюджета, а 3,34 — из регионального.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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