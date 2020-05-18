Архимандрит Герман находится в тяжелом состоянии, сообщили в лавре

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в понедельник в монастыре.

Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами". В Церкви этот обряд еще называют "отчиткой бесноватых".

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что архимандрит Герман скончался. Также писали, что он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

"В связи с распространением ложной информации касательно здоровья насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснокова) публикуем официальное заявление: отец Герман находится в стабильно тяжелом состоянии. Просим ваших молитв за болящего", - говорится в официальном Telegram-канале лавры.