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Религия и мировоззрение
2020-05-18T19:03
https://ria.ru/20200518/1571638519.html
Архимандрит Герман находится в тяжелом состоянии, сообщили в лавре
https://cdn25.img.ria.ru/images/156093/74/1560937401_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_2ebe39d91486a3c01e17a58c8c895b15.jpg
РИА Новости

Архимандрит Герман находится в тяжелом состоянии, сообщили в лавре

19:02 18.05.2020 (обновлено: 19:03 18.05.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в понедельник в монастыре.
Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами". В Церкви этот обряд еще называют "отчиткой бесноватых".
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Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что архимандрит Герман скончался. Также писали, что он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
"В связи с распространением ложной информации касательно здоровья насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснокова) публикуем официальное заявление: отец Герман находится в стабильно тяжелом состоянии. Просим ваших молитв за болящего", - говорится в официальном Telegram-канале лавры.
Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в монастыре скончались шесть насельников.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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