В Нигерии продлили ограничения по коронавирусу

"...Несмотря на все наши успехи, Нигерия еще не готова к полному возобновлению экономической деятельности… Любое ослабление (мер - ред.) лишь подвергнет наше население серьезной опасности. В связи с этим текущий режим ослабленных ограничительных мер будет действовать еще на протяжении двух недель, в течение которых будет установлен более строгий контроль за соблюдением (ограничений - ред.)", - приводит издание заявление Мустафы, сделанное в ходе ежедневного брифинга.