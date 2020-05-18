В Нигерии продлили ограничения по коронавирусу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Нигерии приняли решение продлить на две недели действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает местное издание Vanguard со ссылкой на заявление представителя федерального правительства страны Босса Мустафу.
"...Несмотря на все наши успехи, Нигерия еще не готова к полному возобновлению экономической деятельности… Любое ослабление (мер - ред.) лишь подвергнет наше население серьезной опасности. В связи с этим текущий режим ослабленных ограничительных мер будет действовать еще на протяжении двух недель, в течение которых будет установлен более строгий контроль за соблюдением (ограничений - ред.)", - приводит издание заявление Мустафы, сделанное в ходе ежедневного брифинга.
В конце марта власти ввели запрет на передвижение на федеральной столичной территории и в штатах Лагос и Огун. Всем жителям было предписано оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. Введенные ограничения не касались медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Власти продлили действие мер 13 апреля, а в конце месяца заявили о планах начать поэтапное снятие ограничений с 4 мая.
По последним данным, число случаев коронавируса в Нигерии достигло 5959. Скончались 182 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.