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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:01
https://ria.ru/20200518/1571638476.html
В Нигерии продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Нигерии продлили ограничения по коронавирусу

19:01 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Нигерии приняли решение продлить на две недели действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает местное издание Vanguard со ссылкой на заявление представителя федерального правительства страны Босса Мустафу.
"...Несмотря на все наши успехи, Нигерия еще не готова к полному возобновлению экономической деятельности… Любое ослабление (мер - ред.) лишь подвергнет наше население серьезной опасности. В связи с этим текущий режим ослабленных ограничительных мер будет действовать еще на протяжении двух недель, в течение которых будет установлен более строгий контроль за соблюдением (ограничений - ред.)", - приводит издание заявление Мустафы, сделанное в ходе ежедневного брифинга.
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В конце марта власти ввели запрет на передвижение на федеральной столичной территории и в штатах Лагос и Огун. Всем жителям было предписано оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. Введенные ограничения не касались медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Власти продлили действие мер 13 апреля, а в конце месяца заявили о планах начать поэтапное снятие ограничений с 4 мая.
По последним данным, число случаев коронавируса в Нигерии достигло 5959. Скончались 182 человека.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЛагосНигерияВ мире
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