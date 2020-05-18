Каждый пятый пользователь интернета из России посещал виртуальный музей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Каждый пятый россиянин, имеющий доступ к интернету, когда-либо посещал виртуальный музей, причем более половины из них совершили виртуальную экскурсию во время режима самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (89%) посещали музеи за последние несколько лет, эта доля сохраняется с 2014 года. Практически каждый третий (29%) был в музее в течение последнего года. Пандемия повлияла на ситуацию с посещением музеев: в течение последних 2-3 месяцев в этом году в музеях были на 7% меньше россиян, чем в 2018 году (7% против 14%).

В связи с невозможностью посетить музеи из-за ситуации с распространением коронавируса, любой желающий сможет посетить виртуальную экскурсию. На интернет-порталах музеев можно ознакомиться с цифровыми копиями экспонатов и "погулять" онлайн по пространству музея. О такой возможности информированы большинство россиян (82%), причем 32% хорошо знают об этом. В столицах уровень информированности самый высокий (94%), в городах-миллионниках он равен 89%. Жители сел осведомлены в меньшей степени: о таком формате посещения музеев слышали 74% опрошенных.

Среди россиян, имеющих доступ к интернету (83% от всех россиян), каждый пятый (19%) когда-либо посещал виртуальный музей. Из них 72% виртуально гуляли по музеям в 2020 году, причем каждый второй из них (57%) — во время карантина (в апреле-мае). 42% из тех, кто посещает музеи сообщили, что в последние месяцы они не стали ходить в музеи реже, чаще стали посещать музеи 29%, реже — 25%.

Исторические музеи лидируют среди тех, которые россияне хотят посетить виртуально (47%), больше ими интересуются 45-59-летние (52%). На втором месте художественные музеи (40%), их больше всего хотят посетить женщины (53%). Технические музеи хотели бы посетить виртуально 30% россиян, чаще мужчины (49%) и 25-34-летние респонденты (42%). Побывать в естественнонаучных и краеведческих музеях хотели бы 27% и 24% россиян соответственно. Только 12% хотели бы посетить литературные музеи, эта доля выше среди россиян 18-24 лет (29%).

Лидером в списке отечественных музеев, которые россияне желают посетить виртуально, стал Эрмитаж: его хотели бы осмотреть 23% наших соотечественников. В топ-4 попали Третьяковская галерея (19%), Пушкинский музей (7%) и Русский музей (6%). Среди зарубежных музеев с большим отрывом лидирует Лувр (26%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.