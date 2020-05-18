Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-18T18:56
https://ria.ru/20200518/1571638132.html
Правозащитники ВРНС просят силовиков провести проверку появления COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/153194/30/1531943064_0:339:3038:2048_1036x0_80_0_0_cfef43d32fc94dfdb88ad3a5b45d68c9.jpg
РИА Новости

Правозащитники ВРНС просят силовиков провести проверку появления COVID-19

18:56 18.05.2020
373
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан, а также обратить внимание на сферу производства вакцины, сообщили в центре.
"Юристы Всемирного русского народного собора обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести прокурорскую проверку с последующим расследованием обстоятельств, которые привели к возникновению и распространению вируса COVID-19 в мире и России, заражению и гибели людей", - говорится в сообщении.
В обращении правозащитников, поступившем в понедельник в РИА Новости, отмечается, что в последнее время в международных СМИ и в интернете можно наблюдать "настоящую информационную войну между США и Китаем, следствием которой стали фейки об опасном и малоизученном коронавирусе, варьирующиеся от медицинского диссидентства (полного отрицания существования вируса) до "фильмов-расследований" о всемирном заговоре по уничтожению части населения Земли".
Казаки патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
28 апреля, 23:25Религия и мировоззрение
ВРНС поддержал просьбу депутата ГД предоставить священникам спецпропуска
Распространение коронавируса COVID-19, отмечается в обращении, "нанесло невиданный ущерб миру в целом и Российской Федерации в частности", масштаб которого еще предстоит оценить.
При этом в ВРНС обратили внимание на то, что на фоне событий, связанных с пандемией, прозвучали заявления ведущих ученых мира о возможном искусственном происхождении вируса. Так, ведущий французский вирусолог Люк Монтанье, награжденный в 2008 году Нобелевской премией в области медицины и физиологии за открытие ВИЧ, 17 апреля официально заявил в интервью CNews, что коронавирус создан в искусственно, поскольку носит все признаки инжиниринга с добавлением в геном вируса элементов ВИЧ.
"Дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер", - констатируют авторы обращения.
По мнению правозащитников ВРНС, ряд обстоятельств, сопутствующих появлению и распространению новой инфекции в мире и России, в том числе повлекшие вред здоровью и смерть граждан РФ, требуют оценки российских надзорных и правоохранительных органов. Во Всемирном русском соборе предлагают обратить внимание на "выявление возможных признаков умышленного создания коронавируса", "злонамеренное распространение как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в российском сегменте сети интернет и медиа-пространстве", а также на "вмешательство с помощью ВОЗ иностранных корпораций и фармацевтических гигантов в деятельность лабораторий, занимающихся разработкой и производством вакцин против COVID-19".
Правозащитный центр ВРНС призывает "принять меры прокурорского реагирования в сфере исследований и производства вакцины от заболевания COVID-19 в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". В частности, проверить, "проводятся ли мероприятия по самостоятельным исследованиям в указанной сфере силами исключительно российских ученых и под контролем компетентных органов Российской Федерации".
Копия обращения направлена директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову.
1140004
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
XXII Всемирный русский народный собор
Щипков: письмо правозащитников ВРНС в СК по пандемии не было согласовано
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Генпрокурор США: политика Аpple по защите данных угрожает нацбезопасности
Троице-Сергиева лавра
Архимандрит Герман находится в тяжелом состоянии, сообщили в лавре
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
Логотип компании Apple
Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственными
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Машина скорой помощи
В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Болгарии и Румынии прибыл в Петербург
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин поручил проверить гонки стритрейсеров в московской Коммунарке
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Сын Трампа считает, что тема коронавируса исчезнет в США после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
Лента новостейМолния