Правозащитники ВРНС просят силовиков провести проверку появления COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан, а также обратить внимание на сферу производства вакцины, сообщили в центре.

"Юристы Всемирного русского народного собора обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести прокурорскую проверку с последующим расследованием обстоятельств, которые привели к возникновению и распространению вируса COVID-19 в мире и России, заражению и гибели людей", - говорится в сообщении.

В обращении правозащитников, поступившем в понедельник в РИА Новости, отмечается, что в последнее время в международных СМИ и в интернете можно наблюдать "настоящую информационную войну между США и Китаем, следствием которой стали фейки об опасном и малоизученном коронавирусе, варьирующиеся от медицинского диссидентства (полного отрицания существования вируса) до "фильмов-расследований" о всемирном заговоре по уничтожению части населения Земли".

Распространение коронавируса COVID-19, отмечается в обращении, "нанесло невиданный ущерб миру в целом и Российской Федерации в частности", масштаб которого еще предстоит оценить.

При этом в ВРНС обратили внимание на то, что на фоне событий, связанных с пандемией, прозвучали заявления ведущих ученых мира о возможном искусственном происхождении вируса. Так, ведущий французский вирусолог Люк Монтанье, награжденный в 2008 году Нобелевской премией в области медицины и физиологии за открытие ВИЧ, 17 апреля официально заявил в интервью CNews, что коронавирус создан в искусственно, поскольку носит все признаки инжиниринга с добавлением в геном вируса элементов ВИЧ.

"Дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер", - констатируют авторы обращения.

По мнению правозащитников ВРНС, ряд обстоятельств, сопутствующих появлению и распространению новой инфекции в мире и России, в том числе повлекшие вред здоровью и смерть граждан РФ, требуют оценки российских надзорных и правоохранительных органов. Во Всемирном русском соборе предлагают обратить внимание на "выявление возможных признаков умышленного создания коронавируса", "злонамеренное распространение как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в российском сегменте сети интернет и медиа-пространстве", а также на "вмешательство с помощью ВОЗ иностранных корпораций и фармацевтических гигантов в деятельность лабораторий, занимающихся разработкой и производством вакцин против COVID-19".

Правозащитный центр ВРНС призывает "принять меры прокурорского реагирования в сфере исследований и производства вакцины от заболевания COVID-19 в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". В частности, проверить, "проводятся ли мероприятия по самостоятельным исследованиям в указанной сфере силами исключительно российских ученых и под контролем компетентных органов Российской Федерации".