В Югре начали строить по концессии школу на 1,1 тысячи мест

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Школу на 1,1 тысячи мест начали строить в поселке Нижнесортымский Школу на 1,1 тысячи мест начали строить в поселке Нижнесортымский Сургутского района ХМАО , это один из пилотных проектов в России по возведению общеобразовательных учреждений в рамках концессионных соглашений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Сургутский район в конце 2018 года одним из первых в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском, пояснили РИА Новости в отделе информационной политики муниципалитета.

Как отмечали ранее в правительстве Югры, в основе реализации проекта лежит "коробочное решение", разработанное " Сбербанком " совместно с окружным фондом развития. В частности, концессионер за свой счет проектирует, строит и оснащает объект, а также осуществляет его техническую эксплуатацию в течение пяти лет.

"В поселке начали строительство средней общеобразовательной школы с безбарьерной средой на 1100 мест. Напомню, что этот объект мы строим "пилотом" на условиях концессии, которую заключили в декабре 2018 года... Должны получить готовый объект в сентябре 2021 года", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.