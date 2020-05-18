Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-18T18:56
https://ria.ru/20200518/1571638104.html
В Югре начали строить по концессии школу на 1,1 тысячи мест
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1036x0_80_0_0_5dd804726577b331c6ff35ef9db60387.jpg
РИА Новости

В Югре начали строить по концессии школу на 1,1 тысячи мест

18:55 18.05.2020 (обновлено: 18:56 18.05.2020)
20
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Школу на 1,1 тысячи мест начали строить в поселке Нижнесортымский Сургутского района ХМАО, это один из пилотных проектов в России по возведению общеобразовательных учреждений в рамках концессионных соглашений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Сургутский район в конце 2018 года одним из первых в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском, пояснили РИА Новости в отделе информационной политики муниципалитета.
Как отмечали ранее в правительстве Югры, в основе реализации проекта лежит "коробочное решение", разработанное "Сбербанком" совместно с окружным фондом развития. В частности, концессионер за свой счет проектирует, строит и оснащает объект, а также осуществляет его техническую эксплуатацию в течение пяти лет.
"В поселке начали строительство средней общеобразовательной школы с безбарьерной средой на 1100 мест. Напомню, что этот объект мы строим "пилотом" на условиях концессии, которую заключили в декабре 2018 года... Должны получить готовый объект в сентябре 2021 года", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
15 мая, 18:40Распространение нового коронавируса
Власти Югры выполнили поручение Путина по выплатам врачам
Он отметил, что школа в Солнечном, которая также будет строиться по концессии, "пойдет следом". По его словам, инвестор, реализующий данный проект, проверенный. В частности, компания недавно ввела в Нижнесортымском детский сад на 300 мест на четыре месяца раньше срока, благодаря чему удастся ликвидировать очередь в дошкольные учреждения в поселке.
200001
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСбербанк РоссииСургутский районОбщество
Рекомендуем
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
Более 380 миллионов рублей направили на выплаты подмосковным медикам
Запись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику Царицыно в рамках подготовки к всероссийской акции Ночь музеев в Москве
Каждый пятый пользователь интернета из России посещал виртуальный музей
Борщевик
Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком
Машина скорой помощи
В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
Врачи в больнице
На Тамбовщине медики получили все стимулирующие выплаты в полном объеме
Новая разметка и знак фотовидеофиксации на российских дорогах
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Нижегородские власти предложили новые меры поддержки транспортной отрасли
Стрижка в салоне
В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты
Торговый зал магазина
Глава Подмосковья назвал условие открытия магазинов стройматериалов
Геодезист на строительной площадке жилого комплекса
Более 600 застройщиков готовы вернуться к работе в Подмосковье
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин поручил проверить гонки стритрейсеров в московской Коммунарке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственными
Медицинская койка
Коечный фонд в Верхневолжье достиг 1510 единиц
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Крупные торговые центры Тюменской области не откроются до 31 мая
Витрина с лекарствами в аптеке
Эксперт прокомментировал правила онлайн-торговли лекарствами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
Лента новостейМолния