В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 13 миллионов рублей стимулирующих выплат получили медицинские сотрудники Орловской области после вмешательства региональной прокуратуры, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что прокуроры Орловской области проверили публикации СМИ о нарушениях при начислении выплат медикам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом.
Установлено, что департамент здравоохранения региона не разработал вовремя нормативные акты в некоторых медицинских учреждениях области, из-за чего "не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера". Прокуратура Орловской области поручила первому вице-губернатору и председателю правительства региона устранить это нарушение закона.
"После прокурорского вмешательства медикам и иным работникам учреждений здравоохранения перерассчитано и выплачено более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
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