В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

Установлено, что департамент здравоохранения региона не разработал вовремя нормативные акты в некоторых медицинских учреждениях области, из-за чего "не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера". Прокуратура Орловской области поручила первому вице-губернатору и председателю правительства региона устранить это нарушение закона.