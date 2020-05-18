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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:55
https://ria.ru/20200518/1571638067.html
В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Орловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

18:55 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 13 миллионов рублей стимулирующих выплат получили медицинские сотрудники Орловской области после вмешательства региональной прокуратуры, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что прокуроры Орловской области проверили публикации СМИ о нарушениях при начислении выплат медикам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом.
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Установлено, что департамент здравоохранения региона не разработал вовремя нормативные акты в некоторых медицинских учреждениях области, из-за чего "не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера". Прокуратура Орловской области поручила первому вице-губернатору и председателю правительства региона устранить это нарушение закона.
"После прокурорского вмешательства медикам и иным работникам учреждений здравоохранения перерассчитано и выплачено более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОрловская областьОбщество
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