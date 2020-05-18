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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T19:26
https://ria.ru/20200518/1571637824.html
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Стоимость российской нефти обновила максимум с марта

18:59 18.05.2020 (обновлено: 19:26 18.05.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
© AP Photo / Gary Kazanjian
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать, и в конце прошлой недели впервые с середины марта ее стоимость превысила 30 долларов за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.

"Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах".

Argus
Так, в Северо-Западной Европе в пятницу Urals подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье цена марки поднялась на столько же, до 31,84 доллара.
При этом Urals, традиционно торгующийся с дисконтом к Brent, с конца апреля продается дороже североморской марки. Так, в Северо-Западной Европе премия Urals к Brent третий торговый день подряд остается на уровне 0,4 доллара за баррель, а в Средиземноморье — не меняется пятый торговый день и составляет 1,8 доллара за баррель.
В агентстве уточнили, что майские партии Urals уже проданы, участники рынка ожидают начала торгов июньскими отгрузками.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСредиземноморьеUralsОПЕКЕвропаBrentЭкономика
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