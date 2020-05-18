Стоимость российской нефти обновила максимум с марта

"Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах".
Так, в Северо-Западной Европе в пятницу Urals подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье цена марки поднялась на столько же, до 31,84 доллара.
При этом Urals, традиционно торгующийся с дисконтом к Brent, с конца апреля продается дороже североморской марки. Так, в Северо-Западной Европе премия Urals к Brent третий торговый день подряд остается на уровне 0,4 доллара за баррель, а в Средиземноморье — не меняется пятый торговый день и составляет 1,8 доллара за баррель.
В агентстве уточнили, что майские партии Urals уже проданы, участники рынка ожидают начала торгов июньскими отгрузками.