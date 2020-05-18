Стоимость российской нефти обновила максимум с марта

"Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах".