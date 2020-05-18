В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Согласно публикациям в соцсетях о поисках человека в ноябре 2019 года, тогда пропал Юрий Мантуров, 1 ноября 2019 года он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. "Для родных и студентов Юрия Николаевича эта новость стала настоящим шоком, потому что никаких подобных эпизодов ранее с ним не было", — говорится в сообщении ПСО "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". Кроме Подмосковья, мужчину искали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.