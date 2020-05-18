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В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
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РИА Новости

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

18:46 18.05.2020 (обновлено: 22:26 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", — говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что погибшим является пропавший без вести житель города Люберцы Московской области 1966 года рождения, трудоустроенный в должности профессора Государственного университета управления, его разыскивали с 1 ноября 2019 года, информирует надзорное ведомство.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Костромского района.
Согласно публикациям в соцсетях о поисках человека в ноябре 2019 года, тогда пропал Юрий Мантуров, 1 ноября 2019 года он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. "Для родных и студентов Юрия Николаевича эта новость стала настоящим шоком, потому что никаких подобных эпизодов ранее с ним не было", — говорится в сообщении ПСО "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". Кроме Подмосковья, мужчину искали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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МоскваМосковская область (Подмосковье)КостромаПроисшествия
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