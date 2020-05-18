В ульяновской медсанчасти проверят данные о нехватке средств защиты

Производство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикаций о нехватке средств защиты для медиков ульяновской медсанчасти, работающих с больными с коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о возможных нарушениях закона при организации условий труда медицинского персонала Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А. Егорова", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, поводом для проведения проверки стали публикации СМИ о том, что из-за нехватки средств индивидуальной защиты медсестрам медсанчасти приходится обрабатывать хлорированным раствором одноразовые костюмы, респираторы и бахилы.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий администрации ЦК МСЧ, обязанной обеспечить соблюдение прав работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что поступают жалобы от медработников в регионе на недостаток средств индивидуальной защиты, в связи с этим специальная правительственная комиссия проверит наличие защитных средств для медиков в каждом учреждении здравоохранения области.