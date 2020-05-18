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2020-05-18T18:45
https://ria.ru/20200518/1571637637.html
В ульяновской медсанчасти проверят данные о нехватке средств защиты
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516587_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ca326bf34b5ada7c3cdb1442828bf2c.jpg
РИА Новости

В ульяновской медсанчасти проверят данные о нехватке средств защиты

18:45 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикаций о нехватке средств защиты для медиков ульяновской медсанчасти, работающих с больными с коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ведомства.
"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о возможных нарушениях закона при организации условий труда медицинского персонала Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А. Егорова", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, поводом для проведения проверки стали публикации СМИ о том, что из-за нехватки средств индивидуальной защиты медсестрам медсанчасти приходится обрабатывать хлорированным раствором одноразовые костюмы, респираторы и бахилы.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий администрации ЦК МСЧ, обязанной обеспечить соблюдение прав работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - сообщили в прокуратуре.
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Отмечается, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что поступают жалобы от медработников в регионе на недостаток средств индивидуальной защиты, в связи с этим специальная правительственная комиссия проверит наличие защитных средств для медиков в каждом учреждении здравоохранения области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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