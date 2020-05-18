Минздрав отчитался, как решается проблема доплат медикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Все стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 доначислят и выплатят до 19 мая, заявила замминистра здравоохранения Все стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 доначислят и выплатят до 19 мая, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире канала " Россия 1 ".

Она отметила, что Минздрав постоянно контролирует ситуацию с этими выплатами.

Семенова также сообщила, что министерство разъяснило регионам порядок начислений.

"В субботу — воскресенье разъяснения были доведены до регионов письмом министра здравоохранения в адрес губернаторов, с разъяснениями в адрес органов исполнительной власти. Все работали в выходные и до настоящего момента продолжают разбирать случаи, анализировать их и доначислять медицинским работникам", — рассказала замминистра.

Она напомнила, что из постановления по выплатам исключили формулировку "за фактически отработанное время", а средства должны начисляться всем специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом.

На 18 мая почти 123 тысячи медработников по всей России уже получили доплаты.

По словам Семеновой, все поступающие на проблемы с выплатами жалобы Минздрав пересылает в регионы, ответ должен последовать в течение двух дней.

Стимулирующие выплаты медработникам

Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам за работу с пациентами с коронавирусом. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

На минувшей неделе президент обратил внимание на то, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.

Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за факт работы с коронавирусными больными.

Путин 19 мая проведет совещание о ходе стимулирующих выплат медработникам.