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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:59
https://ria.ru/20200518/1571637599.html
Минздрав отчитался, как решается проблема доплат медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571599067_0:0:2628:1479_1036x0_80_0_0_cf4ed0ff4689de7f0a5604a365293d42.jpg
РИА Новости

Минздрав отчитался, как решается проблема доплат медикам

18:45 18.05.2020 (обновлено: 18:59 18.05.2020)
1921
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Все стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 доначислят и выплатят до 19 мая, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире канала "Россия 1".
Она отметила, что Минздрав постоянно контролирует ситуацию с этими выплатами.
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Семенова также сообщила, что министерство разъяснило регионам порядок начислений.

"В субботу — воскресенье разъяснения были доведены до регионов письмом министра здравоохранения в адрес губернаторов, с разъяснениями в адрес органов исполнительной власти. Все работали в выходные и до настоящего момента продолжают разбирать случаи, анализировать их и доначислять медицинским работникам", — рассказала замминистра.

Она напомнила, что из постановления по выплатам исключили формулировку "за фактически отработанное время", а средства должны начисляться всем специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом.
На 18 мая почти 123 тысячи медработников по всей России уже получили доплаты.
По словам Семеновой, все поступающие на проблемы с выплатами жалобы Минздрав пересылает в регионы, ответ должен последовать в течение двух дней.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
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Стимулирующие выплаты медработникам

Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам за работу с пациентами с коронавирусом. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На минувшей неделе президент обратил внимание на то, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за факт работы с коронавирусными больными.
Путин 19 мая проведет совещание о ходе стимулирующих выплат медработникам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:32Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваВладимир ПутинМедицинаОбщество
Популярные комментарии
«... Минздрав постоянно контролирует ситуацию...», - правда после того, как Президент кулаком по столу ударил...!
18 мая, 19:27
АИАлександр И.
521002
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