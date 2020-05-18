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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:04
https://ria.ru/20200518/1571637453.html
Париж и Берлин призвали ЕС сделать вакцину от COVID-19 доступной всем
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Париж и Берлин призвали ЕС сделать вакцину от COVID-19 доступной всем

18:44 18.05.2020 (обновлено: 19:04 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Германия и Франция предлагают Евросоюзу усилить координацию в разработке вакцины против COVID-19, которая должна быть доступна "всему миру", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона.
"Поэтому мы должны в соответствии с краткосрочной целью - создать и производить в Европейском союзе вакцину против коронавируса, которая должна быть доступна всему миру, - усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование на международном уровне", - говорится в документе.
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Тогда пусть делятся. Во Франции оценили слова Трампа о вакцине от COVID
Также предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов, средств защиты в Европе.
Меркель и Макрон предлагают также координировать европейскую политику снабжения будущими вакцинами и медикаментами, чтобы "говорить единым голосом с фармацевтической промышленностью и лучше гарантировать европейский и глобальной доступ" к этим средствам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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Игра в мутации. Пока делают вакцину на один штамм, поспевают другиеУченые работают сейчас над созданием вакцины против COVID-19. Важно, чтобы они не прекратили работу, когда эпидемия сойдет на нет, как это было с SARS в 2002 году. Тогда во время вспышки пневмонии вакцину тоже делали, но не доделали. А сейчас она бы очень пригодилась.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронВесь мирЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияЕвропаВ мире
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