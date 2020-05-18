Париж и Берлин призвали ЕС сделать вакцину от COVID-19 доступной всем

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Германия и Франция предлагают Евросоюзу усилить координацию в разработке вакцины против COVID-19, которая должна быть доступна "всему миру", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона.
"Поэтому мы должны в соответствии с краткосрочной целью - создать и производить в Европейском союзе вакцину против коронавируса, которая должна быть доступна всему миру, - усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование на международном уровне", - говорится в документе.
Также предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов, средств защиты в Европе.
Меркель и Макрон предлагают также координировать европейскую политику снабжения будущими вакцинами и медикаментами, чтобы "говорить единым голосом с фармацевтической промышленностью и лучше гарантировать европейский и глобальной доступ" к этим средствам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
17 мая, 12:00АкцентыИгра в мутации. Пока делают вакцину на один штамм, поспевают другиеУченые работают сейчас над созданием вакцины против COVID-19. Важно, чтобы они не прекратили работу, когда эпидемия сойдет на нет, как это было с SARS в 2002 году. Тогда во время вспышки пневмонии вакцину тоже делали, но не доделали. А сейчас она бы очень пригодилась.