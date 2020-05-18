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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:39
https://ria.ru/20200518/1571637326.html
Чехия ослабит режим контроля на границах
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РИА Новости

Чехия ослабит режим контроля на границах

18:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага. Архивное фото
ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Чехия с 26 мая ослабляет режим на границах, контроль будет носить лишь выборочный характер, сообщил в понедельник первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
"Правительство республики приняло сегодня решение об ослаблении с 26 мая режима на границах: их можно будет пересечь на многих пограничных переходах и контроль будет носить лишь выборочный характер. При этом сохранится обязанность при вступлении на территорию Чехии предложить документ о негативном тесте на COVID-19", - написал Гамачек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ян ГамачекКоронавирусыЧехияВ мире
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