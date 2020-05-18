Чехия ослабит режим контроля на границах

ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Чехия с 26 мая ослабляет режим на границах, контроль будет носить лишь выборочный характер, сообщил в понедельник первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
"Правительство республики приняло сегодня решение об ослаблении с 26 мая режима на границах: их можно будет пересечь на многих пограничных переходах и контроль будет носить лишь выборочный характер. При этом сохранится обязанность при вступлении на территорию Чехии предложить документ о негативном тесте на COVID-19", - написал Гамачек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.