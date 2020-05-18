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РИА Наука
2020-05-18T18:34
https://ria.ru/20200518/1571637093.html
Супружеские пары в Белоруссии получат право на бесплатную попытку ЭКО
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РИА Новости

Супружеские пары в Белоруссии получат право на бесплатную попытку ЭКО

18:34 18.05.2020
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© Depositphotos / AlexmitИскусственное оплодотворение
Искусственное оплодотворение
© Depositphotos / Alexmit
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Супружеские пары в Белоруссии, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, смогут претендовать на одну бесплатную попытку ЭКО, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан"... Еще одно новшество, которое также начнет действовать с нового года, - супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что этим указом предусмотрен еще ряд мер соцподдержки граждан. Так, документом предусмотрено с 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности (сейчас - девять лет). Указ предписывает назначать им трудовые пенсии при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее десяти лет (сейчас - 17 лет шесть месяцев).
С этой же даты инвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более десяти лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности). Инвалидам с детства на пять лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет).
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Кроме того, говорится в сообщении, родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту (рост почти в два раза).
Предусмотрено также, что работникам с неполным страховым стажем (свыше десяти лет, но менее требуемого) будут взамен социальной пенсии назначать трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. При этом женщинам такая пенсия будет назначаться при достижении 60 лет, а мужчинам - 65 лет, как это предусмотрено для социальной пенсии.
Кроме того, отмечает пресс-служба, с 1 сентября этого года указом предусмотрено многодетным семьям увеличить период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас - до шести месяцев), а также критерий нуждаемости с 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения для назначения такого пособия.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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РИА НаукаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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