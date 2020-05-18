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Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию Победы
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РИА Новости

Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию Победы

18:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, согласно которому полностью освободят от наказания около 5,4 тысячи человек, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"… В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным МВД, количество таких граждан составит около 5,4 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отдельным категориям осужденных, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на один год. Их число составит около 6,4 тысячи человек, отметили в пресс-службе.
"В связи со знаковой исторической датой и, руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии 2019 года, круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за коррупционные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ - за исключением совершеннолетних, осужденных за наркопреступления, совершенные в составе организованной группы либо с использованием лабораторного оборудования, а также повлекшие смерть человека", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе указали, что амнистия не допускает ситуацию, когда "могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности", поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется. Например, речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийство и другие преступления.
Применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.
Ранее, в 2019 году, в Белоруссии была проведена другая амнистия - в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. По предварительным данным, она коснулась около 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. В том числе из мест лишения свободы было освобождено более 2,5 тысяч осужденных.

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