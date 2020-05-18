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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:17
https://ria.ru/20200518/1571636543.html
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

18:26 18.05.2020 (обновлено: 23:17 18.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Смерть от коронавируса можно предотвратить с помощью разжижающих кровь препаратов, считают ученые из Британии. Об этом пишет газета The Telegraph.
Специалисты из Королевского госпиталя Бромптона сообщили, что нашли связь между свертываемостью крови и COVID-19.
Врачи исследовали легкие пациентов в критическом состоянии и обнаружили у них отсутствие кровотока, что указывало на сгущение крови в мелких сосудах. При этом многие смерти от коронавируса сопровождаются дефицитом кислорода в организме.
Ранее специалисты из Университетского колледжа Лондона сообщили о тромбах у некоторых умерших от коронавируса. Сгустки крови в разных частях тела приводили даже к инсультам, отметили исследователи.
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Национальная служба здравоохранения Англии намерена в ближайшее время рекомендовать использовать антикоагулянты (разжижающие кровь препараты. — Прим. ред.) для больных в критическом состоянии. Врачи надеются спасти многие жизни таким образом.
Профессор Питер Опеншоу из Научного совета при правительстве считает, что открытия ученых могут стать прорывом в понимании признаков кислородной недостаточности.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых более 311 тысяч умерли.
Великобритания входит в число лидеров по количеству заражений и смертей от коронавируса. В стране зафиксировано свыше 243 тысяч инфицированных, из которых почти 35 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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