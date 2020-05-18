Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

© AP Photo / Frank Augstein Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Смерть от коронавируса можно предотвратить с помощью разжижающих кровь препаратов, считают ученые из Британии. Об этом пишет газета Смерть от коронавируса можно предотвратить с помощью разжижающих кровь препаратов, считают ученые из Британии. Об этом пишет газета The Telegraph

Специалисты из Королевского госпиталя Бромптона сообщили, что нашли связь между свертываемостью крови и COVID-19.

Врачи исследовали легкие пациентов в критическом состоянии и обнаружили у них отсутствие кровотока, что указывало на сгущение крови в мелких сосудах. При этом многие смерти от коронавируса сопровождаются дефицитом кислорода в организме.

Ранее специалисты из Университетского колледжа Лондона сообщили о тромбах у некоторых умерших от коронавируса. Сгустки крови в разных частях тела приводили даже к инсультам, отметили исследователи.

Национальная служба здравоохранения Англии намерена в ближайшее время рекомендовать использовать антикоагулянты (разжижающие кровь препараты. — Прим. ред.) для больных в критическом состоянии. Врачи надеются спасти многие жизни таким образом.

Профессор Питер Опеншоу из Научного совета при правительстве считает, что открытия ученых могут стать прорывом в понимании признаков кислородной недостаточности.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых более 311 тысяч умерли.

Великобритания входит в число лидеров по количеству заражений и смертей от коронавируса. В стране зафиксировано свыше 243 тысяч инфицированных, из которых почти 35 тысяч умерли.