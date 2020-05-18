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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-18T19:16
https://ria.ru/20200518/1571636438.html
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
https://cdn24.img.ria.ru/images/155329/96/1553299660_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_18c1c73aeae75bedf2643ecbdf286a19.jpg
РИА Новости

Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

18:25 18.05.2020 (обновлено: 19:16 18.05.2020)
38336
Бортпроводник Максим Моисеев
Бортпроводник Максим Моисеев
Бортпроводник Максим Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
Женщина отметила, что Дмитрий Моисеев ушел из семьи, когда сыну было два года, и появился снова только после трагедии.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
8 мая 2019, 02:06ЧП в Шереметьево
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
"Как мы развелись, он его ни разу не видел. У него не нашлось времени с ним встретиться. Мы не были против, ему никто не запрещал", — сказала Юлия.
Брат бортпроводника Никита Карев отметил, что видел Дмитрия после авиакатастрофы два раза — в аэропорту и у нотариуса. Именно тогда, по его словам, мужчина заявил о своем праве на долю в квартире и часть страховых выплат.

"Не в деньгах дело, дело в памяти. Вся жизнь Максима здесь прожита. И просто пришел человек и отнял", — заявил брат погибшего.

Сам Дмитрий Моисеев в комментарии телеканалу рассказал, что общался с сыном, а также назвал 90% слов матери бортпроводника ложью.
Как рассказала НТВ бабушка погибшего Татьяна Ерохина, изначально Дмитрий отказался от страховых выплат, хотя имел на них право.
"Сначала он проявил благородство. А через месяц вернулся с адвокатом, сказал, что был не в себе и хочет все", — посетовала женщина.
Цветы в аэропорту Шереметьево в память о жертвах возгорания на борту самолета авиакомпании Аэрофлот Superjet 100 с бортовым номером RA-89098, который выполнял рейс Москва - Мурманск
6 мая 2019, 21:10ЧП в Шереметьево
Близкие погибшего бортпроводника Максима Моисеева считают его героем
Она рассказала, что ее муж получил эту квартиру в Москве за выслугу лет. Треть недвижимости супруги решили оформить на внука, а теперь им придется делить имущество с посторонним человеком.
Как отмечается, отец погибшего уже выиграл суд, и семья намерена подавать апелляцию на его решение.
Максим Моисеев героически погиб в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая 2019 года. По словам очевидцев, бортпроводник до последнего помогал пассажирам покидать свои места и пытался открыть дверь в хвосте горящего самолета, чтобы спасти людей.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. По данным СК, в результате катастрофы погиб 41 человек.
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Обсудить 16
ЧП в ШереметьевоРоссияSukhoi SuperjetАэрофлотНТВ (телеканал)МоскваМурманскПроисшествия
Популярные комментарии
Надо фото этого псевдопапаши выложить в СМИ и на каналах, пускай люди видят, каких... рядом с нами земля носит!
18 мая, 18:59
АИАлександр И.
7000100
Разве это законы? И это мужчина? Ушёл, оставив 2-х летнего ребёнка, и пришёл за наследством сына. Даже смерь сына использует для своего обогащения. Какая полость!
18 мая, 20:41
ЛПЛюбовь Полякова
4500102
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