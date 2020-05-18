Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отец погибшего в катастрофе Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.

Женщина отметила, что Дмитрий Моисеев ушел из семьи, когда сыну было два года, и появился снова только после трагедии.

"Как мы развелись, он его ни разу не видел. У него не нашлось времени с ним встретиться. Мы не были против, ему никто не запрещал", — сказала Юлия.

Брат бортпроводника Никита Карев отметил, что видел Дмитрия после авиакатастрофы два раза — в аэропорту и у нотариуса. Именно тогда, по его словам, мужчина заявил о своем праве на долю в квартире и часть страховых выплат.

"Не в деньгах дело, дело в памяти. Вся жизнь Максима здесь прожита. И просто пришел человек и отнял", — заявил брат погибшего.

Сам Дмитрий Моисеев в комментарии телеканалу рассказал, что общался с сыном, а также назвал 90% слов матери бортпроводника ложью.

Как рассказала НТВ бабушка погибшего Татьяна Ерохина, изначально Дмитрий отказался от страховых выплат, хотя имел на них право.

"Сначала он проявил благородство. А через месяц вернулся с адвокатом, сказал, что был не в себе и хочет все", — посетовала женщина.

Она рассказала, что ее муж получил эту квартиру в Москве за выслугу лет. Треть недвижимости супруги решили оформить на внука, а теперь им придется делить имущество с посторонним человеком.

Как отмечается, отец погибшего уже выиграл суд, и семья намерена подавать апелляцию на его решение.

Максим Моисеев героически погиб в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая 2019 года. По словам очевидцев, бортпроводник до последнего помогал пассажирам покидать свои места и пытался открыть дверь в хвосте горящего самолета, чтобы спасти людей.