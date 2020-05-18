Почти 123 тысячи российских медиков получили стимулирующие выплаты

"Почти 123 тысячи медицинских работников по стране получили именно эту выплату", - сказала Семенова.

Она отметила, что из 41,7 миллиарда рублей, которые были зарезервированы на данные выплаты, два первых транша уже были выделены ранее, в пятницу подписан документ о дополнительном распределении средств по регионам, и 22 миллиарда рублей были открыты для использования в субъектах РФ.