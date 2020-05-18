В Марокко продлили режим ЧП из-за коронавируса

Выступая в парламенте страны, аль-Усмани заявил, что своевременные меры позволили Марокко контролировать ситуацию с распространением коронавируса и избежать худшего.
Режим санитарного ЧП был введен сроком до 20 мая, с учетом продления он будет действовать до 10 июня. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.
По последним данным министерства здравоохранения страны, общее число случаев заражения вирусом COVID-19 составляет 6930, из них 3732 - случаи выздоровления пациентов и 192 - случаи смертельного исхода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.