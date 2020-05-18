В Марокко продлили режим ЧП из-за коронавируса

Режим санитарного ЧП был введен сроком до 20 мая, с учетом продления он будет действовать до 10 июня. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.