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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:23
https://ria.ru/20200518/1571636190.html
В Марокко продлили режим ЧП из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156322/61/1563226116_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_908ea8f681955fc19baf422b28396ce0.jpg
РИА Новости

В Марокко продлили режим ЧП из-за коронавируса

18:23 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМарокко
Марокко
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Марокко. Архивное фото
РАБАТ, 18 мая - РИА Новости. Власти Марокко объявили в понедельник о продлении на три недели режима санитарного чрезвычайного положения, введенного в королевстве в связи с пандемией вируса COVID-19.
"Глава правительства Саад ад-Дин аль-Усмани объявил в понедельник в Рабате о продлении режима санитарного чрезвычайного положения и карантина на три недели", - сообщило марокканское информационное агентство MAP.
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Выступая в парламенте страны, аль-Усмани заявил, что своевременные меры позволили Марокко контролировать ситуацию с распространением коронавируса и избежать худшего.
Режим санитарного ЧП был введен сроком до 20 мая, с учетом продления он будет действовать до 10 июня. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.
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По последним данным министерства здравоохранения страны, общее число случаев заражения вирусом COVID-19 составляет 6930, из них 3732 - случаи выздоровления пациентов и 192 - случаи смертельного исхода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРабатМароккоВ мире
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