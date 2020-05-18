Минздрав разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минздрав РФ разъяснил регионам порядок начисления стимулирующих выплат медикам, до настоящего момента продолжаются разбирательства и доначисление, сообщила замглавы ведомства Татьяна Семенова.
"В субботу-воскресенье разъяснения были доведены до регионов письмом министра здравоохранения в адрес губернаторов, с разъяснениями в адрес органов исполнительной власти. Все работали в выходные и до настоящего момента продолжают разбирать случаи, анализировать их и доначислять (выплаты) медицинским работникам", - рассказала Семенова в эфире программы "60 минут" в эфире канала "Россия 1".
Она напомнила, что из постановления по выплатам исключена формулировка "за фактически отработанное время", а средства должны начисляться всем специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом.
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