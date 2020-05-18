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2020-05-18T18:21
https://ria.ru/20200518/1571635859.html
Минздрав разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам
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РИА Новости

Минздрав разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам

18:21 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минздрав РФ разъяснил регионам порядок начисления стимулирующих выплат медикам, до настоящего момента продолжаются разбирательства и доначисление, сообщила замглавы ведомства Татьяна Семенова.
"В субботу-воскресенье разъяснения были доведены до регионов письмом министра здравоохранения в адрес губернаторов, с разъяснениями в адрес органов исполнительной власти. Все работали в выходные и до настоящего момента продолжают разбирать случаи, анализировать их и доначислять (выплаты) медицинским работникам", - рассказала Семенова в эфире программы "60 минут" в эфире канала "Россия 1".
Она напомнила, что из постановления по выплатам исключена формулировка "за фактически отработанное время", а средства должны начисляться всем специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна СеменоваКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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