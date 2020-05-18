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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-05-18T18:19
https://ria.ru/20200518/1571635678.html
В Челябинской области начали прием заявлений на выплаты на детей
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РИА Новости

В Челябинской области начали прием заявлений на выплаты на детей

18:19 18.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкЧелябинск
Челябинск
© РИА Новости / Андрей Попов
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Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Прием заявлений на предоставление новой ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет в понедельник начался в Челябинской области, подать заявление можно через МФЦ или специальные ящики органов социальной защиты населения, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
"Хотелось бы поделиться информацией о выплате на детей от 3 до 7 лет. Это мера соцподдержки введена указом президента РФ. Самое главное здесь – на нее претендуют родители в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 5,33 тысячи рублей на ребенка. Сегодня, 18 мая, мы начинаем прием документов на данную меру поддержки. Всего у нас около 57 тысяч детей, которые будут получать эти меры", - сказала она журналистам.
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Она уточнила, что заявления принимаются через МФЦ и в управлениях соцзащиты населения в специальные ящики, а с 20 мая подать заявление можно будет через портал госуслуг, ограничений по срокам подачи нет, добавила она. От родителей для оформления данных выплат потребуется только заявление, остальные документы органы соцзащиты будут запрашивать самостоятельно, пояснила она. Также, по словам Буториной, если говорить по источнику финансирования этих выплат, то финансирование идет как федеральное, так и региональное.
Кроме того, что касается меры поддержки, которая введена по распоряжению губернатора Алексея Текслера, - это единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей многодетным семьям и одиноким малообеспеченным родителям, то по итогам апреля "мы уже выплатили 232 миллиона, и 46 тысяч семей получили эту выплату", добавила министр. По ее данным, есть еще дополнительные категории, которые нуждаются в поддержке, но не подпадают ни под одну из категорий, и губернатором было принято решение о выделении 27 миллионов рублей - и еще 5,4 тысячи семей получат единовременную выплату. Перечисление средств на счета семей будет происходить до конца мая, отметила министр.
В целом в бюджете региона на поддержку предусмотрено порядка 2,5 миллиарда рублей – это то, что касается новых мер социальной поддержки, сказала Буторина.
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По словам заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по области Нины Истоминой, дополнительные меры поддержки семьям, имеющим детей, органы Пенсионного фонда начали реализовывать еще с начала апреля, когда вышел первый указ президента России - он предусматривал выплату 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, и семьям с детьми до 3 лет. "Эту работу мы уже проводим. За это время к нам обратилось почти 43 тысячи граждан, на эти цели выплатили 230 миллионов рублей. За май - 51 тысяча заявлений, заплатили мы уже 322 миллиона рублей", - сказала она журналистам.
Указом президента России от 11 мая был расширен круг лиц для предоставления этих мер, предусмотрена новая ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей детям, родившимся с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, добавила она. Этим же указом предусмотрена новая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сказала она. "Преимущественно заявления подаются в электронном виде, но также можно подать в клиентской службе территориального органа и в МФЦ. Заявление (касающиеся выплат на детей от 3 до 16 лет) можно подать до 1 октября 2020 года", - пояснила она. В Челябинской области чуть более 500 тысяч детей данного возраста и столько же ожидается заявлений, сказала Истомина.
Ранее в ходе совещания с главами губернатор Алексей Текслер обозначил, чтобы все обещанные региональные выплаты дошли до людей, которым они полагаются, включая 5 тысяч рублей многодетным семьям и матерям, самостоятельно воспитывающим детей. Более 46 тысяч таких выплат южноуральцы получили до майских праздников.
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