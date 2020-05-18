СК проверит историю с потасовкой в кубанском селе с участием полицейского

Один из местных Telegram-каналов ранее распространил видео, на котором зафиксирован конфликт с участием граждан и полицейских. Сообщается, что инцидент произошёл в селе Горском Туапсинского района. Согласно видеозаписи, в конфликте участвуют несколько правоохранителей и граждан. Мужчине, которого полицейские затащили в машину, стало плохо, судя по видео, один из стражей порядка в полицейском авто удерживает его с помощью удушающего захвата. Другие люди оттаскивают правоохранителя от мужчины, при этом за кадром слышны плач грудного ребенка и крики, что человеку плохо и он может умереть от удушения.