СК проверит историю с потасовкой в кубанском селе с участием полицейского

КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства попавшей на видео потасовки между жителем Туапсинского района Кубани и полицейским, применившим к нему силу, сообщает региональное СУСК.
Один из местных Telegram-каналов ранее распространил видео, на котором зафиксирован конфликт с участием граждан и полицейских. Сообщается, что инцидент произошёл в селе Горском Туапсинского района. Согласно видеозаписи, в конфликте участвуют несколько правоохранителей и граждан. Мужчине, которого полицейские затащили в машину, стало плохо, судя по видео, один из стражей порядка в полицейском авто удерживает его с помощью удушающего захвата. Другие люди оттаскивают правоохранителя от мужчины, при этом за кадром слышны плач грудного ребенка и крики, что человеку плохо и он может умереть от удушения.
По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, всё началось с конфликта между местными жителями, прибывшие полицейские задержали ранее судимого за кражу мужчину, который сопротивлялся. Пресс-служба полицейского главка также сообщила, что по этому факту собран материал по статье о применении насилия к представителю власти. В дальнейшем материал направят в региональное СУ СК для принятия процессуального решения. Также в отношении мужчины был составлен административный материал по статье о мелком хулиганстве.
"Сегодня в СМИ опубликована видеозапись, на которой изображено, как сотрудник полиции применяет физическую силу в отношении гражданина… Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении СУ СК.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут юридическую оценку действиям мужчины, который мог также применить насилие в отношении представителей власти.