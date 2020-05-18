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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:17
https://ria.ru/20200518/1571635521.html
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571579789_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_c1115d53acbd5efe1b48032a63c96783.jpg
РИА Новости

Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19

18:16 18.05.2020 (обновлено: 18:17 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолонтер выгуливает собаку породы такса в Москве во время пандемии COVID-19
Волонтер выгуливает собаку породы такса в Москве во время пандемии COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые из Великобритании проведут исследование, чтобы узнать, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека, говорится в статье, опубликованной на медицинском портале Medscape.
Как указано в статье, опыты, которые покажут, могут ли обученные собаки обнаружить COVID-19 у человека даже до появления симптомов, начнутся в Великобритании уже в ближайшее время.
Сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения соберут образцы запахов у людей, инфицированных новым коронавирусом, и у тех, кто не был заражен. После исследователи проверят, смогут ли собаки определить наличие SARS-CoV-2 в этих образцах.
Отмечается, что на прошлой неделе министерство здравоохранения страны выделило грант в размере 500 тысяч фунтов на это исследование, которое проведут специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета.
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Если в результате опытов выяснится, что животные способны учуять COVID-19, шесть собак пройдут специальное обучение, которое продлится несколько недель.
В апреле президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщал РИА Новости, что собаки могут помочь в борьбе с пандемией, если подтвердится, что они способны выявлять бессимптомных носителей COVID-19 по биомаркерам респираторных заболеваний. По его словам, давно известно, что собаки эффективны в распознавании молекулярных маркеров различных заболеваний, и специально обученные собаки способны выявить по запаху малярию, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкологические заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ГолубовичКоронавирусыВОЗВеликобританияВ мире
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