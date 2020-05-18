Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19

Волонтер выгуливает собаку породы такса в Москве во время пандемии COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые из Ученые из Великобритании проведут исследование, чтобы узнать, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека, говорится в статье, опубликованной на медицинском портале Medscape

Как указано в статье, опыты, которые покажут, могут ли обученные собаки обнаружить COVID-19 у человека даже до появления симптомов, начнутся в Великобритании уже в ближайшее время.

Сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения соберут образцы запахов у людей, инфицированных новым коронавирусом, и у тех, кто не был заражен. После исследователи проверят, смогут ли собаки определить наличие SARS-CoV-2 в этих образцах.

Отмечается, что на прошлой неделе министерство здравоохранения страны выделило грант в размере 500 тысяч фунтов на это исследование, которое проведут специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета.

Если в результате опытов выяснится, что животные способны учуять COVID-19, шесть собак пройдут специальное обучение, которое продлится несколько недель.

В апреле президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщал РИА Новости, что собаки могут помочь в борьбе с пандемией, если подтвердится, что они способны выявлять бессимптомных носителей COVID-19 по биомаркерам респираторных заболеваний. По его словам, давно известно, что собаки эффективны в распознавании молекулярных маркеров различных заболеваний, и специально обученные собаки способны выявить по запаху малярию, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкологические заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.