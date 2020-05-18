Минздрав пересылает регионам жалобы медиков на проблемы с выплатами

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минздрав РФ пересылает в регионы обращения медиков с жалобами на проблемы со стимулирующие выплатами, регионы должны ответить в течение двух суток, заявила замглавы министерства Татьяна Семенова.
Она напомнила, что медработники через портал госуслуг могут обратиться за разъяснениями по выплатам за лечение больных с коронавирусом. Самый частый вопрос от медработников - почему им не предоставлена выплата.
"Сегодня мы эти обращения отправляем в субъект Российской Федерации, в течение двух суток субъект соответствующий должен рассмотреть их и дать нам обратный ответ, что, как и почему произошло, который мы сможем проанализировать", - сказала Семенова в эфире телеканала "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.