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2020-05-18T18:16
https://ria.ru/20200518/1571635381.html
Минздрав пересылает регионам жалобы медиков на проблемы с выплатами
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542195_0:286:3132:2048_1036x0_80_0_0_d7a14ce832584a047c45e2c4fa2c42fd.jpg
РИА Новости

Минздрав пересылает регионам жалобы медиков на проблемы с выплатами

18:16 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минздрав РФ пересылает в регионы обращения медиков с жалобами на проблемы со стимулирующие выплатами, регионы должны ответить в течение двух суток, заявила замглавы министерства Татьяна Семенова.
Она напомнила, что медработники через портал госуслуг могут обратиться за разъяснениями по выплатам за лечение больных с коронавирусом. Самый частый вопрос от медработников - почему им не предоставлена выплата.
"Сегодня мы эти обращения отправляем в субъект Российской Федерации, в течение двух суток субъект соответствующий должен рассмотреть их и дать нам обратный ответ, что, как и почему произошло, который мы сможем проанализировать", - сказала Семенова в эфире телеканала "Россия 1".
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