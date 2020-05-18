Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН

ООН, 18 мая - РИА Новости. Нестабильность ситуации в Сирии отражается и на конфликте в Ливии, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
"Давайте не будем забывать, что нестабильность в Сирии отражается и на других регионах, включая Ливию, учитывая сообщения о том, что большое число бойцов набирают в Сирии и отправляют воевать за обе стороны конфликта (в Ливии)", - сказал Педерсен.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.