Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН

"Давайте не будем забывать, что нестабильность в Сирии отражается и на других регионах, включая Ливию, учитывая сообщения о том, что большое число бойцов набирают в Сирии и отправляют воевать за обе стороны конфликта (в Ливии)", - сказал Педерсен.