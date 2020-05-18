Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T18:14
https://ria.ru/20200518/1571635262.html
Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823807_0:0:3155:1775_1036x0_80_0_0_909e95741dc69c4257bcb0cfe66aa2b3.jpg
РИА Новости

Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН

18:14 18.05.2020
315
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ООН, 18 мая - РИА Новости. Нестабильность ситуации в Сирии отражается и на конфликте в Ливии, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
"Давайте не будем забывать, что нестабильность в Сирии отражается и на других регионах, включая Ливию, учитывая сообщения о том, что большое число бойцов набирают в Сирии и отправляют воевать за обе стороны конфликта (в Ливии)", - сказал Педерсен.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Вчера, 17:11Война в Сирии
Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
010014
Обсудить 0
Гейр ПедерсенВойна в СирииХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияСирияООНВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Ливийской национальной армии
ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов
Вид на город Кабул в Афганистане
Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют соглашение афганских лидеров
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
Нефтяная качалка
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Логотип компании Apple
Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии
Главная площадь Братиславы
В Словакии в среду откроют театры, кинозалы, торговые центры и бассейны
Волонтер выгуливает собаку породы такса в Москве во время пандемии COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Деревня Учхисар в Турции
Турция ведет переговоры о туризме с 70 странами
Марокко
В Марокко продлили режим ЧП из-за коронавируса
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке
Врач в больнице
Минздрав пересылает регионам жалобы медиков на проблемы с выплатами
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит историю с потасовкой в кубанском селе с участием полицейского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Лента новостейМолния