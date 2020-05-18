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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:10
https://ria.ru/20200518/1571634584.html
В Словакии в среду откроют театры, кинозалы, торговые центры и бассейны
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092069_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_43d9b261a9d95a533d6e4970b42c0282.jpg
РИА Новости

В Словакии в среду откроют театры, кинозалы, торговые центры и бассейны

18:10 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГлавная площадь Братиславы
Главная площадь Братиславы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Театры, бассейны, кинозалы и спортклубы открываются со среды в Словакии, но смогут принимать не более 100 человек, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Игорь Матович, подчеркнув, что это будет "весьма отважное" ослабление карантинных мер, ранее принятых в связи с коронавирусом.
"После тщательного обсуждения с медиками правительство приняло решение провести в среду, 20 мая, очередное ослабление ранее принятых в связи с COVID-19 карантинных мер. Это весьма отважное по масштабу решение, но ответственность приносит результаты", - сказал Матович, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам премьера, со среды могут принять посетителей, но в количестве не более 100 человек театры, кинотеатры и бассейны, а также все торговые центры (кроме детских уголков) и игровые площадки спортивных клубов, рестораны и кафе, включая внутренние помещения.
С 1 июня после перерыва откроются начальные школы для учеников 1-5 классов, а также детские сады, дополнил Матович.
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"Ношение защитных средств на лице (масок) с 1 июня на улице будет добровольным, но при сохранении необходимой социальной дистанции друг от друга (2 метра)", - уточнил премьер.
Матович также сообщил, что данное решение готовилось правительством в тесной координации с медиками в течение нескольких недель.
В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил на пресс-конференции, что во вторник проведет видеопереговоры со своими коллегами из Чехии и Австрии об ослаблении контроля на взаимных границах.
По данным пресс-службы словацкого минздрава, за последние сутки в республике прибавился лишь один случай заболевания коронавирусом. Всего с 6 марта в Словакии зарегистрировано 1495 зараженных COVID-19, выздоровели 1185, скончались 28 человек. Население республики составляет 5,45 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМИД СловакииЧехияАвстрияСловакияВ мире
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