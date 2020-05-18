Суд сохранил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве

Согласно УК РФ, подобное ходатайство может быть заявлено, если осужденный возместил причиненный преступлением вред, а также отличался в колонии добросовестным отношением к труду и хорошим поведением. Участник несогласованной акции рассчитывал на то, что оставшуюся часть наказания ему заменят штрафом или исправительными работами.