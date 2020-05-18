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2020-05-18T18:04
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Суд сохранил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве
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РИА Новости

Суд сохранил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве

18:04 18.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шарьинский районный суд Костромской области отказал Даниле Беглецу, приговоренному к двум годам колонии за применение неопасного насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля 2019 года, в удовлетворении ходатайства о замене не отбытого срока более мягким наказанием, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил ходатайство Беглеца о замене не отбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания" - рассказал собеседник агентства.
Согласно УК РФ, подобное ходатайство может быть заявлено, если осужденный возместил причиненный преступлением вред, а также отличался в колонии добросовестным отношением к труду и хорошим поведением. Участник несогласованной акции рассчитывал на то, что оставшуюся часть наказания ему заменят штрафом или исправительными работами.
В начале сентября 2019 года Тверской суд Москвы осудил Беглеца на два года колонии общего режима, позже Мосгорсуд признал решение обоснованным. По данным следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, схватив его рукой за запястье и дернув в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом он хотел предотвратить задержание другого человека, решил суд.
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Беглец признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Отец двух детей просил суд ограничиться приговором без реального лишения свободы. В конце октября прошлого года осужденный был доставлен в костромскую колонию для отбытия наказания.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Московская городская думаМоскваКостромская областьПроисшествия
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