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2020-05-18T19:31
https://ria.ru/20200518/1571634205.html
СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
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РИА Новости

СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

19:31 18.05.2020
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© AFP 2020 / Kevork DjansezianАмериканские актеры Руни Мара и Хоакин Феникс
Американские актеры Руни Мара и Хоакин Феникс
© AFP 2020 / Kevork Djansezian
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.
По информации инсайдера, все это время пара тщательно соблюдала правила самоизоляции, пока недавно лауреата премии "Оскар" за роль в фильме "Джокер" и звезду драмы "Кэрол" не заметили в Лос-Анджелесе. По словам источника, Мара находится примерно на шестом месяце беременности.
Между тем, представители актеров отказались давать какие-либо комментарии и делать заявления по этому поводу.
Впервые Феникс и Мара встретились на съемочной площадке мелодрамы Спайка Джонза "Она" (2013 год), но роман у актеров начался после того, как они снова снялись в одном фильме. На этот раз в драме Гарта Дэвиса "Мария Магдалина" (2018 год).
В октябре прошлого года в беседе с журналистом из издания Vanity Fair Хоакин Феникс рассказал, что сначала думал, что актриса "презирает" его, но позже выяснил, что все не так. Руне Маре актер нравился, просто она стеснялась в этом признаться.
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КультураСамоизоляцияНовости культурыШоу-бизнесРуни МараХоакин ФениксЛос-Анджелес
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