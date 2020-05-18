СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.

По информации инсайдера, все это время пара тщательно соблюдала правила самоизоляции, пока недавно лауреата премии "Оскар" за роль в фильме "Джокер" и звезду драмы "Кэрол" не заметили в Лос-Анджелесе. По словам источника, Мара находится примерно на шестом месяце беременности.

Между тем, представители актеров отказались давать какие-либо комментарии и делать заявления по этому поводу.

Впервые Феникс и Мара встретились на съемочной площадке мелодрамы Спайка Джонза "Она" (2013 год), но роман у актеров начался после того, как они снова снялись в одном фильме. На этот раз в драме Гарта Дэвиса "Мария Магдалина" (2018 год).