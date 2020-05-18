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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:00
https://ria.ru/20200518/1571634040.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1462
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1462

18:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1462, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1366.
"По оперативным данным на 18 мая, в регионе подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших 280 выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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