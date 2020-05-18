В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1462

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1462, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1366.
"По оперативным данным на 18 мая, в регионе подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших 280 выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.