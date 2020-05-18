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Туризм
2020-05-18T18:13
https://ria.ru/20200518/1571633784.html
Турция ведет переговоры о туризме с 70 странами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571325807_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_a441c69c0da706108df641e58ce2a473.jpg
РИА Новости

Турция ведет переговоры о туризме с 70 странами

18:01 18.05.2020 (обновлено: 18:13 18.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Lorena SuárezFollow / UçhisarДеревня Учхисар в Турции
Деревня Учхисар в Турции
CC BY-SA 2.0 / Lorena SuárezFollow / Uçhisar
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция начала проводить консультации в режиме "телефонной дипломатии" с 70 странами, чтобы информировать их об инфраструктуре здравоохранения страны во время пандемии, сообщает Hurriyet Daily News.
По словам министра туризма Мехмета Нури Эрсоя, страна является безопасным местом для путешествий. Ведомство запустило проект "Сертификация здорового туризма", чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, жилых помещениях, отелях, кафе и ресторанах.
"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только ради здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", — отметил Эрсой.
Власти страны также направили письма о намерениях в те 70 стран, откуда в Турцию едет наибольшее число туристов, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.
Министр добавил, что в письмах содержалась информация о мерах по обеспечению безопасности пассажиров и сотрудников транспортных компаний, а также о возможностях учреждений здравоохранения.
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