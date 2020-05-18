Турция ведет переговоры о туризме с 70 странами

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция начала проводить консультации в режиме "телефонной дипломатии" с 70 странами, чтобы информировать их об инфраструктуре здравоохранения страны во время пандемии, Турция начала проводить консультации в режиме "телефонной дипломатии" с 70 странами, чтобы информировать их об инфраструктуре здравоохранения страны во время пандемии, сообщает Hurriyet Daily News.

По словам министра туризма Мехмета Нури Эрсоя, страна является безопасным местом для путешествий. Ведомство запустило проект "Сертификация здорового туризма", чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, жилых помещениях, отелях, кафе и ресторанах.

"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только ради здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", — отметил Эрсой.

Власти страны также направили письма о намерениях в те 70 стран, откуда в Турцию едет наибольшее число туристов, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.