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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:56
https://ria.ru/20200518/1571633639.html
Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым
https://cdn22.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1036x0_80_0_0_250f8fdcb1237e862b62361af95099fc.jpg
РИА Новости

Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым

17:56 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы фракции "Единая Россия" во вторник в режиме онлайн обсудят с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россию, Китай и США после пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте фракции.
"Во вторник, 19 мая в 14.00 в дистанционном режиме состоится заседание внутрифракционной группы под руководством первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева с участием заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова. Тема: "Россия, Китай, США после пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАдальби ШхагошевГосдума РФЕдиная РоссияСергей РябковПолитика
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