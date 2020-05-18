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2020-05-18T18:31
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В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
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РИА Новости

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

17:51 18.05.2020 (обновлено: 18:31 18.05.2020)
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© Фото : ДСНС УкраиныМесто обрушения в Одессе
Место обрушения в Одессе
© Фото : ДСНС Украины
КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
"Восемнадцатого мая в 16.25 (совпадает с мск) в городе Одесса по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что к ликвидации последствий разрушения дома от госслужбы по ЧС привлечены 42 человека личного состава и девять единиц техники.
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