В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

"Восемнадцатого мая в 16.25 (совпадает с мск) в городе Одесса по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.