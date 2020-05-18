В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

"Восемнадцатого мая в 16.25 (совпадает с мск) в городе Одесса по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что к ликвидации последствий разрушения дома от госслужбы по ЧС привлечены 42 человека личного состава и девять единиц техники.
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