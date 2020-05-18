Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что нынешнее глобальное потепление отличается от предыдущих крупных климатических изменений. Работа ученых опубликована в журнале Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что нынешнее глобальное потепление отличается от предыдущих крупных климатических изменений. Работа ученых опубликована в журнале Science Advances

Ученые проследили за динамикой изменений уровня моря и ледников в кайнозойскую эру, которая длится на Земле 66 миллионов лет. Они изучили химический состав образцов глубоководных осадочных пород в Тихом океане на содержание изотопов кислорода-18. По наличию этого вещества можно предположительно узнать температуру морской воды и ее насыщенность кислородом в прошлом. Ученые также проанализировали соотношение магния и кальция в останках раковин одноклеточных организмов фораминифер, чтобы оценить температуру в глубоких водах.

Отмечается, что содержание изотопов кислорода-18 зависит от ледникового покрова и уровня моря. Ученым также было известно, что на уровень изотопов в породах влияет количество света, которое достигает поверхности Земли. Оно разнится из-за колебаний оси планеты. Эти закономерности объединены в циклы Миланковича.

Исследователи установили, что 56-48 миллионов лет назад на Земле наступил теплый период, во время которого в атмосфере содержалось большое количество углекислого газа при отсутствии льдов из-за повышенного уровня морской воды.

По оценке ученых, примерно через 16 миллионов лет появились первые ледники, а еще через 30 миллионов лет льдом покрылись Южный и Северный полюсы.

Уровень морской воды начал снижаться до 27 тысяч лет назад, а затем стал расти со скоростью примерно 40 миллиметров в год. До начала ХХ века этот показатель не менялся, но потом снова наступил ускоренный рост.