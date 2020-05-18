Социологи выяснили, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заразиться коронавирусом опасаются 60% россиян, при этом потерять работу или доход боятся вдвое меньше респондентов - 31%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным опроса, 60% граждан больше всего боятся, что они сами или их родственники заразятся COVID-19, 31% - что потеряют работу или доход, 9% ничего из этого не опасаются или затруднились ответить.

Отмечается, что, по мнению 58% респондентов, коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа, 26% считают, что не более и не менее опасен, чем сезонный грипп, 7% - что менее опасен, 9% затруднились ответить.

Как указано в опросе, более половины респондентов (57%) полагают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 27% придерживаются обратного мнения, а 11% ответили, что меры избыточные, 5% затруднились оценить, ничего не знают о принятых мерах.

Кроме того, 75% считают, что волонтеры оказывают скорее существенную помощь населению в условиях распространения инфекции, 12% - что скорее несущественную, 13% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.