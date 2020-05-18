В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят 288 пациентов, 48 находятся в отделении реанимации, в том числе 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно инфографике, которую опубликовал Проценко на свой странице в Facebook в понедельник, на лечении состоят 288 пациентов, из них у 37% подтвержден коронавирус. При этом большинство пациентов в реанимации старше 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.