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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:49
https://ria.ru/20200518/1571632802.html
В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340766_0:231:3127:1990_1036x0_80_0_0_c9d6f7718d3c110d317fa06a2daefd90.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом

17:49 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят 288 пациентов, 48 находятся в отделении реанимации, в том числе 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно инфографике, которую опубликовал Проценко на свой странице в Facebook в понедельник, на лечении состоят 288 пациентов, из них у 37% подтвержден коронавирус. При этом большинство пациентов в реанимации старше 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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