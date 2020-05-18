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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:44
https://ria.ru/20200518/1571632735.html
В Вологодской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Вологодской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

17:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В Вологодской области продолжается перечисление стимулирующих выплат медикам, которые принимают участие в лечении пациентов с коронавирусом, всего перечислено более 57 миллионов рублей, сообщила заместитель главы департамента финансов региона Наталья Ивелева.
"Итого за счёт всех источников бюджета, включая премии по ОМС, произведены стимулирующие выплаты 3241 медицинскому работнику на сумму 57,2 миллиона рублей", - сообщила во время оперативного штаба Ивелева.
Всего общий объём федеральных средств, выделенный на выплаты медикам Вологодской области, составляет 363,4 миллиона рублей.
"За март-апрель выплаты были перечислены 1385 работникам на сумму 33,8 миллиона рублей. 16 мая приняты меры по дочислению выплат медикам по новой методике. В итоге 138 работникам в 11 учреждениях области было доначислено 4 миллиона 446 тысяч рублей", - добавила
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Также, по словам главы департамента, сейчас идёт начисление выплат медработникам за начало мая, уже переведено 8 миллионов рублей на счета медорганизаций. Кроме того, выплаты водителям скорой помощи были доначислены за апрель более миллиона рублей, а 41 водителю за первую половину мая уже перечислено 740 тысяч рублей.
Помимо этого семь врачей и 14 медсестёр Первой городской больницы Вологды, которая была закрыта на обсервацию в связи со вспышкой коронавируса, получат выплаты за работу с COVID-19 в размере 940 тысяч рублей, деньги уже переведены на счёт организации.
По мнению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в июне количество стимулирующих выплат может значительно вырасти за счет увеличения количества медиков, работающих с COVID-19, из-за вспышек заболевания в трёх медицинских учреждениях региона. По данным правительства области, всплеск заболеваний зафиксирован в Первой городской больнице Вологоды, в психиатрической больнице и центре гемодиализа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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