Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками

"Одним словом, политик предлагает и дальше заниматься профанацией и создавать видимость работы министерства. Это называется следить за пузырьками в воде от дуновения ветра или кваканием лягушек. Главное при этом делать очень напряженное и задумчивое лицо", - сказала РИА Новости Поклонская.