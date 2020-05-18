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2020-05-18T17:44
https://ria.ru/20200518/1571632637.html
Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками
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РИА Новости

Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками

17:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала профанацией разработку Украиной стратегии по возвращению Крыма, сравнив ее значимость со слежкой за кваканием лягушек.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" Крыма. По его словам, окончательный формат документа еще не определен. Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую". Она подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит".
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"Одним словом, политик предлагает и дальше заниматься профанацией и создавать видимость работы министерства. Это называется следить за пузырьками в воде от дуновения ветра или кваканием лягушек. Главное при этом делать очень напряженное и задумчивое лицо", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что глава МИД Украины напоминает диджея в клубе. "Крутит музыку, которую заказали, и сам подсвистывает и балдеет под нее, а песня называется "аннексия", которая одурманивает разум как наркотик", - подчеркнула Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий КулебаНаталья ПоклонскаяМИД УкраиныГосдума РФРеспублика КрымСевастопольУкраинаПолитика
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