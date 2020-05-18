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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:42
https://ria.ru/20200518/1571632436.html
В Великом Новгороде выявили коронавирус у медика, работающего с детсадами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Великом Новгороде выявили коронавирус у медика, работающего с детсадами

17:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у медицинского работника, обслуживающего два детских сада в Великом Новгороде, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
"У медицинского работника, обслуживающего детские сады №53 и №76 Великого Новгорода, выявлена коронавирусная инфекция. В этих детских садах сейчас работают дежурные группы. Добавим, что коронавирусная инфекция протекает у медицинского работника в бессимптомной форме. Была выявлена при обследовании", - говорится в сообщении.
Региональное управление Роспотребнадзора выясняет круг контактных лиц. На дежурные группы в детском саду наложен карантин на 14 дней с момента даты последнего контакта с медработником.
Как отмечает оперштаб, прием новых детей в эти группы запрещен, за детьми, которые посещают эти детсады, установлено ежедневное медицинское наблюдение.
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"В детских садах проводятся дезинфекционные мероприятия. К закрытию детских садов показаний нет: дети контактные. Если у детей будут появляться признаки респираторной инфекции, то их незамедлительно из группы будут переводить в изолятор. В свою очередь, карантин будет продлеваться дополнительно на 14 дней", - сообщил оперштаб региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Великий НовгородНовгородская областьОбщество
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