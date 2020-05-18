В Великом Новгороде выявили коронавирус у медика, работающего с детсадами

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у медицинского работника, обслуживающего два детских сада в Коронавирусную инфекцию выявили у медицинского работника, обслуживающего два детских сада в Великом Новгороде , сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.

"У медицинского работника, обслуживающего детские сады №53 и №76 Великого Новгорода, выявлена коронавирусная инфекция. В этих детских садах сейчас работают дежурные группы. Добавим, что коронавирусная инфекция протекает у медицинского работника в бессимптомной форме. Была выявлена при обследовании", - говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора выясняет круг контактных лиц. На дежурные группы в детском саду наложен карантин на 14 дней с момента даты последнего контакта с медработником.

Как отмечает оперштаб, прием новых детей в эти группы запрещен, за детьми, которые посещают эти детсады, установлено ежедневное медицинское наблюдение.

"В детских садах проводятся дезинфекционные мероприятия. К закрытию детских садов показаний нет: дети контактные. Если у детей будут появляться признаки респираторной инфекции, то их незамедлительно из группы будут переводить в изолятор. В свою очередь, карантин будет продлеваться дополнительно на 14 дней", - сообщил оперштаб региона.