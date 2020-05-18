Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-18T17:44
https://ria.ru/20200518/1571632337.html
Звезда фильмов Бунюэля и Годара Мишель Пикколи скончался во Франции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571632330_0:288:2940:1942_1036x0_80_0_0_8ae2e1b04759ad1e81b93cf608308ff3.jpg
РИА Новости

Звезда фильмов Бунюэля и Годара Мишель Пикколи скончался во Франции

17:42 18.05.2020 (обновлено: 17:44 18.05.2020)
797
© AFP 2020Актер Мишель Пикколи
Актер Мишель Пикколи
© AFP 2020
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Звезда французского и мирового кино Мишель Пикколи, снимавшийся в фильмах Луиса Бунюэля, Жан-Люка Годара и Марко Феррери, скончался в возрасте 94 лет, сообщает радиостанция France Info.
Пикколи родился в семье музыкантов, выходцев из Италии. Он прославился в 1963 году после фильма Годара "Презрение", в котором сыграл писателя, который вынужден зарабатывать деньги сочинением детективов.
Вскоре последовали роли в таких знаковых фильмах, как "Дневник горничной" (1964) и "Дневная красавица" Бунюэля, и в картинах Феррери "Диллинджер мертв" (1969) и "Большая жратва" (1973).
Пикколи также снялся в шпионском триллере Альфреда Хичкока "Топаз" (1969). В 1980 году на Каннском фестивале он получил приз за роль в фильме "Прыжок в пустоту" Марко Белоккио. Всего в его фильмографии более 100 картин.
Кинорежиссер Жан-Люк Годар во время видеотрансляции, организованной университетом искусства и дизайна в Лозанне
11 апреля, 04:55Культура
Жан-Люк Годар провел мастер-класс в инстаграме
0011000
КультураНовости культурыАльфред ХичкокЛуис Бунюэль
Рекомендуем
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии завершился режим ЧП, объявленный из-за коронавируса
Медицинские работники
Социологи выяснили, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом
Место обрушения в Одессе
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Наталья Поклонская
Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов
Тестирование на коронавирус
В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19
Логотип компании Apple
Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
Санкт-Петербург
В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Лента новостейМолния