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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T18:17
https://ria.ru/20200518/1571632256.html
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365298_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_166f7a46e30d17598a54457f609ab4df.jpg
РИА Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

18:17 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась при этом на 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, - на 10,98%, до 32,66 доллара.
Инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.
"Оптимизм относительно спроса на нефть способствовал росту цен. В то же время, спрос на бензин вернулся, поскольку власти ослабили ограничительные меры", - сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).
При этом аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение также приводит агентство, полагает, что риск сохранения дисбаланса между спросом и предложением сохраняется.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКСШАЦены на нефтьBrentЭкономика
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