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2020-05-18T17:40
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Страна Басков и Галисия проведут выборы в парламенты 12 июля
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РИА Новости

Страна Басков и Галисия проведут выборы в парламенты 12 июля

17:40 18.05.2020
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© AP Photo / Alvaro BarrientosМужчина во время митинга в Бильбао, Стране Басков
Мужчина во время митинга в Бильбао, Стране Басков
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Мужчина во время митинга в Бильбао, Стране Басков. Архивное фото
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Выборы в парламенты испанских автономных сообществ Страна Басков и Галисия, которые были перенесены из-за эпидемии, состоятся 12 июля, сообщило руководство этих регионов.
Выборы в обоих регионах должны были состояться в один день - 5 апреля, однако 16 марта было решено их перенести на неопределенный срок.
"Нынешняя ситуация намного лучше, чем та, из-за которой было объявлено чрезвычайное санитарное положение два месяца назад", - заявил на пресс-конференции глава правительства Страны басков Иньиго Уркулью, объявив новую дату выборов.
Глава правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо считает, что 12 июля - лучший вариант для проведения голосования. "Менее опасно проводить выборы в начале лета (лето в Испании начинается 21 июня), чем после того, как приедут тысячи туристов из других автономных сообществ", - пояснил он на пресс-конференции.
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С начала эпидемии в Галисии при помощи тестов ПЦР было выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса, скончались около 600 пациентов. В Стране басков было выявлено 13,4 тысячи заболевших, умерли почти 1,5 тысячи человек.
Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии). Всего при помощи ПЦР было выявлено с начала эпидемии более 230 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 27,6 тысячи, около 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Иньиго Уркулью (Иньиго Рентерия)Страна БасковГалисияИспанияВ мире
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