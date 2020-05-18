США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов

ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. США плохо просчитывают политику в отношении Ирана, заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя попытки Вашингтона подорвать ядерную сделку.
"Твердое впечатление, что США плохо просчитывают последствия своей политики по Ирану. Если они преуспеют в сломе СВПД, первой жертвой станет Доппротокол, обеспечивающий интенсивные проверки в Иране и высокий уровень транспарентности. Это действительно то, чего хочет Вашингтон?", - написал Ульянов в Twitter.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон уже подготовил проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.