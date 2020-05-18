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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-05-18T17:39
https://ria.ru/20200518/1571631975.html
США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_277:491:2730:1871_1036x0_80_0_0_82ed3b248b9c8624062b438e54d97bcb.jpg
РИА Новости

США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов

17:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. США плохо просчитывают политику в отношении Ирана, заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя попытки Вашингтона подорвать ядерную сделку.
"Твердое впечатление, что США плохо просчитывают последствия своей политики по Ирану. Если они преуспеют в сломе СВПД, первой жертвой станет Доппротокол, обеспечивающий интенсивные проверки в Иране и высокий уровень транспарентности. Это действительно то, чего хочет Вашингтон?", - написал Ульянов в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
14 мая, 17:36
Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон уже подготовил проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
17 мая, 19:00
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
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Конфликт США и ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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