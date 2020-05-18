СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иваново

"По обращению работников ОБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" города Иваново, а также по опубликованным в СМИ материалам аналогичного содержания организована доследственная проверка по факту неполучения работниками медицинских учреждений региона выплат стимулирующего характера за работу в условиях пандемии", - говорится в сообщении.