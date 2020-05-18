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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:35
https://ria.ru/20200518/1571631911.html
СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иваново
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РИА Новости

СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иваново

17:35 18.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Следователи проверяют обращение работников станции скорой помощи в Иваново, заявивших о том, что им не платят за работу в условиях коронавирусной пандемии, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По обращению работников ОБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" города Иваново, а также по опубликованным в СМИ материалам аналогичного содержания организована доследственная проверка по факту неполучения работниками медицинских учреждений региона выплат стимулирующего характера за работу в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
В ходе доследственной проверки следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц департамента здравоохранения Ивановской области и конкретных лечебных учреждений, ответственных за выплаты работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьИвановоПроисшествия
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