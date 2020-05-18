Развеян популярный миф о коронавирусе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Минздраве ответили на вопрос о связи между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции.

"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — цитирует ведомство портал стопкоронавирус.рф .

В министерстве также подчеркнули, что тест на коронавирус можно сдать бесплатно, если анализ назначен врачом — по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых более 311 тысяч умерли.

В России коронавирусом инфицированы 290 678 человек, из них 2722 скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.