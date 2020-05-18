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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:16
https://ria.ru/20200518/1571631830.html
Развеян популярный миф о коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Развеян популярный миф о коронавирусе

17:33 18.05.2020 (обновлено: 23:16 18.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анализ на коронавирус, взятый у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Минздраве ответили на вопрос о связи между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции.

"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — цитирует ведомство портал стопкоронавирус.рф.

В министерстве также подчеркнули, что тест на коронавирус можно сдать бесплатно, если анализ назначен врачом — по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых более 311 тысяч умерли.
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В России коронавирусом инфицированы 290 678 человек, из них 2722 скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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