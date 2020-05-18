Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
"Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона. Принадлежащий ему и спонсирующий Алексея Навального лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства ликвидируется с февраля 2020 года. Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно подсчетам RT, "вырученные бизнесменом с продажи "Евросети" $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу".
"RT изучил финансовые отчёты всех лондонских компаний, которые контролируют Чичваркин и его вторая жена Татьяна Фокина, и пришёл к выводу: их финансовое положение было близко к критическому ещё два года назад. В частности, британские независимые аудиторы выразили сомнение в стабильности работы его компаний", - добавляется в сообщении.
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