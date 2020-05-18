Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

"Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона. Принадлежащий ему и спонсирующий Алексея Навального лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства ликвидируется с февраля 2020 года. Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы", - говорится в сообщении.

"RT изучил финансовые отчёты всех лондонских компаний, которые контролируют Чичваркин и его вторая жена Татьяна Фокина, и пришёл к выводу: их финансовое положение было близко к критическому ещё два года назад. В частности, британские независимые аудиторы выразили сомнение в стабильности работы его компаний", - добавляется в сообщении.