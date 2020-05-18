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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:48
https://ria.ru/20200518/1571631276.html
В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19

17:26 18.05.2020 (обновлено: 17:48 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 136 сотрудников логистической компании, которая развозит товар по магазинам сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге, анализы будут взяты почти у 900 сотрудников организации, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее пресс-служба компании "Красное & Белое" заявила РИА Новости, что несколько сотрудников, которые работают на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, заразились коронавирусной инфекцией. Сотрудники склада с подтвержденным диагнозом отстранены и проходят лечение, все контактировавшие сдали тесты и отстранены от работы. Сами склады и магазины сети работают в штатном режиме.
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"В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам "Красное и белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он добавил, что всего в организации работают 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, поэтому анализы на коронавирус возьмут у каждого.
По словам главы региона, сейчас госпитализированы только 26 сотрудников, остальные находятся на самоизоляции дома. Он уточнил, что их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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