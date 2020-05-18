В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 136 сотрудников логистической компании, которая развозит товар по магазинам сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге, анализы будут взяты почти у 900 сотрудников организации, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее пресс-служба компании "Красное & Белое" заявила РИА Новости, что несколько сотрудников, которые работают на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, заразились коронавирусной инфекцией. Сотрудники склада с подтвержденным диагнозом отстранены и проходят лечение, все контактировавшие сдали тесты и отстранены от работы. Сами склады и магазины сети работают в штатном режиме.
"В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам "Красное и белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он добавил, что всего в организации работают 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, поэтому анализы на коронавирус возьмут у каждого.
По словам главы региона, сейчас госпитализированы только 26 сотрудников, остальные находятся на самоизоляции дома. Он уточнил, что их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.