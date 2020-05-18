В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19

Он добавил, что всего в организации работают 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, поэтому анализы на коронавирус возьмут у каждого.

По словам главы региона, сейчас госпитализированы только 26 сотрудников, остальные находятся на самоизоляции дома. Он уточнил, что их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".