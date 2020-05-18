Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль

Он отметил, что в условиях пандемии и самоизоляции люди реже стали обращаться к врачу, поскольку риск заразиться коронавирусом в больницах сегодня многократно выше, чем в магазинах или метро. При этом он указал на то, что не все препараты безопасны при самолечении.