Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими препаратами опасно снимать боль в случае лечения на дому.
Он отметил, что в условиях пандемии и самоизоляции люди реже стали обращаться к врачу, поскольку риск заразиться коронавирусом в больницах сегодня многократно выше, чем в магазинах или метро. При этом он указал на то, что не все препараты безопасны при самолечении.
"Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что такие препараты повышают давление, вызывают раздражение желудка и они опасны для сердца, в особенности для людей старше 60 лет.
По словам медика, лучшим вариантом для снятия боли является парацетамол.