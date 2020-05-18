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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:23
https://ria.ru/20200518/1571631113.html
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_0:127:4800:2827_1036x0_80_0_0_df8fb83d3fd149ad2fe39b9d334bc843.jpg
РИА Новости

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

17:23 18.05.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Большинство введенных в Свердловской области ограничений из-за коронавируса, в том числе масочный режим и обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, продлены в Свердловской области до 25 мая, заявил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор подписал указ, согласно которому с 19 мая смогут возобновить работу все магазины, торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе.
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"Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что на продление режима повлияла крупная вспышка заболевания в сети "Красное & Белое", где COVID-19 был подтвержден у 136 сотрудников.
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. Он напомнил, что также уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм.
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По последним данным, общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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