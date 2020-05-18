В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Большинство введенных в Большинство введенных в Свердловской области ограничений из-за коронавируса , в том числе масочный режим и обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, продлены в Свердловской области до 25 мая, заявил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев

Ранее губернатор подписал указ, согласно которому с 19 мая смогут возобновить работу все магазины, торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе.

"Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что на продление режима повлияла крупная вспышка заболевания в сети "Красное & Белое", где COVID-19 был подтвержден у 136 сотрудников.

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. Он напомнил, что также уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм.

По последним данным, общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.