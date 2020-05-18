Калининградский янтарный комбинат открыл сезон добычи

"Сезон добычи янтаря стартовал официально, предполагаем, что первый добытый янтарь пойдет уже к концу недели. Пока не проводили никаких корректировок, план добычи на 2020 год составляет 400 тонн, надеемся, что он будет выполнен", - сообщили на комбинате.

Обычно добыча на комбинате начинается в первых числах апреля. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса начало сезона перенесли сначала на 6 мая, но с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, приступить к добыче было решено 18 мая. Ранее гендиректор комбината Михаил Зацепин сообщал, что вынужденная задержка не ставит под угрозу план по добыче янтаря. В прошлом году запланированное количество минерала - 450 тонн - было добыто на два месяца раньше срока.