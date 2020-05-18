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2020-05-18T17:22
https://ria.ru/20200518/1571631020.html
Калининградский янтарный комбинат открыл сезон добычи
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РИА Новости

Калининградский янтарный комбинат открыл сезон добычи

17:22 18.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на здание АО "Янтарный комбинат" в поселке Янтарный Калининградской области
Вид на здание АО Янтарный комбинат в поселке Янтарный Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на здание АО "Янтарный комбинат" в поселке Янтарный Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Калининградский янтарный комбинат начал в понедельник сезон добычи, отложенный из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Сезон добычи янтаря стартовал официально, предполагаем, что первый добытый янтарь пойдет уже к концу недели. Пока не проводили никаких корректировок, план добычи на 2020 год составляет 400 тонн, надеемся, что он будет выполнен", - сообщили на комбинате.
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Обычно добыча на комбинате начинается в первых числах апреля. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса начало сезона перенесли сначала на 6 мая, но с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, приступить к добыче было решено 18 мая. Ранее гендиректор комбината Михаил Зацепин сообщал, что вынужденная задержка не ставит под угрозу план по добыче янтаря. В прошлом году запланированное количество минерала - 450 тонн - было добыто на два месяца раньше срока.
Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его мировых разведанных запасов. Калининградский янтарный комбинат - единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу камня. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат передан под управление госкорпорации "Ростех".
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